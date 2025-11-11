PP y Vox siguen encallados en la búsqueda de sucesor para Mazón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El PP y Vox siguen manteniendo “contactos” para poder investir a un nuevo president de la Generalitat valenciana que sustituya a Carlos Mazón, quien dimitió hace una semana por su gestión de la dana, pero sin haber iniciado aún negociaciones y sin que haya todavía un candidato oficial por parte de los populares.

La persona que más suena para el cargo es el portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien ayer dijo ante los medios que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero aseguró que “nadie” le ha propuesto ser candidato.

En sus primeras declaraciones públicas desde la dimisión de Mazón, Pérez Llorca señaló que si le pidieran ser el candidato lo pensará y decidirá; consideró que dentro de su partido y del grupo popular hay “muchísimas personas capacitadas” para ese cargo, y explicó que “le corresponde a la dirección nacional” del PP proponer al candidato.

Mientras, El PSPV y Compromís insistieron en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana y consideraron que Pérez Llorca es “cómplice” del ahora president en funciones: “Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón”. Asimismo, ambas formaciones avisaron a Mazón que tiene “la obligación de decir la verdad” en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts prevista para hoy martes.

Por el contrario, el PP valoró que el jefe del Consell “ha pedido comparecer voluntariamente”, lo que “contrasta con lo que han decidido los dirigentes socialistas, que no quieren venir a dar explicaciones” al parlamento valenciano.

Por otra parte, la jueza de Catarroja que investiga la causa penal por la gestión de la dana ha desestimado abrir una pieza separada por posible “falso testimonio” de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de la catástrofe que dejó 229 víctimas mortales.