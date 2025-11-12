El gobierno español exigirá a todas las comunidades que compartan los datos de la población en sanidad, dependencia y educación

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El gobierno español exigirá a todas las comunidades autónomas que compartan los datos de la población de su territorio en materia de sanidad, dependencia y educación. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reclamado "transparencia absoluta". Después de la crisis por los cribados de cáncer en Andalucía, el gobierno quiere analizar todos los datos y "ponerlos a disposición de la opinión pública". "Los datos de cribados de cáncer en Andalucía no son propiedad de la Junta, son propiedad de las mujeres", ha defendido Sánchez, que ha añadido que estos datos pertenecen a todos los ciudadanos.

Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha acusado a las comunidades del PP de "desmantelar el estado del bienestar y hacer negocio con los derechos de la gente". "Se ha acabado utilizar dinero para ayudas fiscales o toros. Se ha acabado no cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo ni el registro de objetores. Se ha acabado trocear y vender los derechos de los ciudadanos", ha advertido Sánchez, que ha asegurado que defenderá "con uñas y dientes" el estado del bienestar.

El presidente del gobierno español ha cargado directamente contra Madrid, que ha afirmado que "ha sido convertido en un casino donde Quirón siempre gana y la mayoría de los ciudadanos siempre pierden".

En el caso de Andalucía, ha remarcado que desde 2018 se ha transferido desde el gobierno español 53.000 millones de euros adicionales que no se han utilizado para sanitarios, sino para "rebajar cerca de 200 millones de euros a las élites y regar con contratos la sanidad privada". "Una dejadez de responsabilidades acompañada de mentiras y negligencia", ha concluido.