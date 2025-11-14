Trump firma la ley que pone fin al cierre del Gobierno más largo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas. “Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto”, declaró el mandatario y calificó como “una extorsión” demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Durante su intervención, Trump envió un mensaje a los republicanos del Congreso y dijo “Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”, agregando que “no olviden que tenemos otra fecha próxima en un futuro no muy lejano”, haciendo referencia a las votaciones intermedias de 2026.