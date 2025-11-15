La UCO registra sedes de Acciona por el caso Cerdán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer durante varias horas dos sedes de la constructora Acciona en Madrid y Bilbao en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, sacando tras el registro varias mochilas. Se trata de una pieza separada a la investigación que dirige el magistrado contra Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas. A lo largo de la causa, los investigadores de la UCO han puesto el foco en varias obras públicas de la constructora Acciona. Los agentes también acudieron a las instalaciones en Sevilla de una empresa relacionada con la trama para requerir documentación, y registraron asimismo las cooperativas Noran y Erkolan, en San Sebastián.

El ex secretario de Organización socialista lleva en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, investigado por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Al enviar a prisión a Santos Cerdán, el juez resaltó las obras adjudicadas a Acciona que estarían bajo sospecha, de unos 537,2 millones de euros, y sostuvo que “el botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para” Ábalos y Koldo García se sitúa en torno a un millón de euros.