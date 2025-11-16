Òmnium marca distancias con la extrema derecha desde Ripoll

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Òmnium Cultural alertó ayer sobre los peligros del crecimiento de la extrema derecha durante su Trobada Nacional, celebrada en Ripoll. “Es la antítesis de nuestra idea de país y la pone en riesgo” aseguró su presidente, Xavier Antich, quien también reivindicó el papel de Òmnium como motor del catalanismo democrático y defendió el acceso a la lengua catalana como “el principal instrumento de cohesión social” para una Catalunya “inclusiva”.