SEGRE

POLÍTICA

Òmnium marca distancias con la extrema derecha desde Ripoll

Xavier Antic, ayer durante la Trobada Nacional. - ACN

Xavier Antic, ayer durante la Trobada Nacional. - ACN

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Òmnium Cultural alertó ayer sobre los peligros del crecimiento de la extrema derecha durante su Trobada Nacional, celebrada en Ripoll. “Es la antítesis de nuestra idea de país y la pone en riesgo” aseguró su presidente, Xavier Antich, quien también reivindicó el papel de Òmnium como motor del catalanismo democrático y defendió el acceso a la lengua catalana como “el principal instrumento de cohesión social” para una Catalunya “inclusiva”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking