POLÍTICA
Òmnium marca distancias con la extrema derecha desde Ripoll
Òmnium Cultural alertó ayer sobre los peligros del crecimiento de la extrema derecha durante su Trobada Nacional, celebrada en Ripoll. “Es la antítesis de nuestra idea de país y la pone en riesgo” aseguró su presidente, Xavier Antich, quien también reivindicó el papel de Òmnium como motor del catalanismo democrático y defendió el acceso a la lengua catalana como “el principal instrumento de cohesión social” para una Catalunya “inclusiva”.