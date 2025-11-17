Archivada la causa a una investigada del ‘caso Begoña’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El juez Juan Carlos Peinado archivó ayer la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la que imputó recientemente en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. El magistrado tomó esta decisión, que supone el sobreseimiento libre para la alto cargo de Moncloa, tras tomarle declaración como investigada ayer por la mañana. González contestó a las preguntas del magistrado y del letrado que la defiende en las que se desvinculó de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. A preguntas sobre las funciones de Álvarez, la alto cargo explicó que la asesora de Begoña Gómez no dependía de ella.

Tras González declaró el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar, que contestó a todas las preguntas precisando que no hubo ningún correo entre IE y Álvarez en los 4 años que Begoña Gómez estuvo vinculada a este organismo y que su contratación se fundamentó en que tenía un currículum adecuado.

Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento y desempeño de las funciones de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que fue contratada con fondos públicos y desempeñó funciones de carácter “estrictamente privado” en atención a la mujer de Sánchez.