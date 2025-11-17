Chile abre las urnas con la previsión de segunda vuelta

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Millones de chilenos se acercaron ayer en ambiente festivo para participar en la primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio para todo el censo nacional, incluido cerca de un millón de extranjeros. Un proceso que se perfila como una suerte de primaria para la ultraderecha y la derecha, que concurren por separado frente a la candidata única de la izquierda, la exministra de trabajo y dirigente comunista Jeannette Jara, a la que los pronósticos dan como ganadora pero con la necesidad de probarse en una segunda vuelta. Jara fue la última de los ocho candidatos en votar, cerca del mediodía, momento de mayor afluencia, frente a sus dos principales rivales, el ultracatólico José Antonio Kast y el ultraliberal Johannes Kaiser, que lo hicieron a primera hora. Más tarde lo hizo la candidata de la coalición de derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien se mostró confiada pese a que las encuestas le otorgan escasas posibilidades.

Un total de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a votar. Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01 % de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre.