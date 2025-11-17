Jordi Pujol comparecerá por videoconferencia el lunes antes del juicio para evaluar su salud

Foto de archivo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, haciendo presencia en el acto de la izada de la bandera en el Parlamento.Jordi Borràs/ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha citado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para hacer una comparecencia virtual a través de videollamada el próximo lunes, 24 de noviembre, para evaluar su salud y decidir si tendría que participar en el juicio contra él y sus hijos por corrupción que harán minutos después.

También están citados los forenses que la defensa de Pujol había pedido para comprobar el estado de salud del expresidente e intentar, de esta manera, que Pujol no tuviera que viajar hasta Madrid.

En declaraciones a los medios en las puertas de la Clínica Sagrada Familia, donde Jordi Pujol está ingresado, su hijo Oriol Pujol ha detallado que "la fiebre prácticamente le ha desaparecido", aunque el expresidente catalán presenta insuficiencia respiratoria derivada de una "infección pulmonar un poco aguda". Esta infección requiere un seguimiento médico esmerado durante los próximos días, motivo por el cual los profesionales sanitarios han recomendado prolongar la estancia hospitalaria.

Revisión con un forense

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) ya realizó una revisión médica al expresidente, que actualmente tiene 95 años. El objetivo de esta evaluación era determinar si su estado de salud le permite quedar exento de asistir presencialmente al juicio que se celebra en Madrid y que finalizará en mayo de 2025. La defensa de Jordi Pujol ha argumentado que su condición física no aconseja realizar el desplazamiento a la capital española.