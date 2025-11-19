España movilizará 817 millones para armar y reconstruir Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que España va a movilizar 615 millones a lo largo del próximo mes para apoyar militarmente a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra urgente de armamento en Estados Unidos, y 202 millones más destinados a la reconstrucción del país.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Sánchez ratificó con este paquete el apoyo “total y firme” a Ucrania ante la agresión rusa y garantizó que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz justa y duradera y pueda adherirse a la Unión Europea.

Además de su encuentro con Sánchez, en su tercera visita a España desde el inicio de los ataques rusos, Zelenski se reunió con el rey Felipe VI, con los presidentes del Congreso y del Senado y con representantes de la industria de defensa.

Por su parte, Zelenski pidió ayuda a España para reforzar la defensa aérea de su país contra los bombardeos rusos con sistemas y misiles. “Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas”, detalló el líder ucraniano en un mensaje en su cuenta personal de la red X.

El encuentro con los presidentes del Congreso y del Senado también se centró en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española y en “el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea”.

Mientras, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, descartó que la entrega francesa a Ucrania de hasta un centenar de aviones de combate Rafale F4 vaya a cambiar la situación en el campo de batalla, un argumento ya esgrimido por Moscú para restar importancia al envío de arsenal bélico a Kyiv, pero sí aumentará el militarismo.

Por otra parte, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aseguró que “todas las pistas” del supuesto sabotaje que se produjo el domingo contra el sistema ferroviario en un punto que conecta la capital, Varsovia, con la ciudad de Lublin, conducen a Rusia, a tenor de otros casos similares en Europa.