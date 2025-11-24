SEGRE

El fiscal general presenta su renuncia tras la condena: "Es el momento de abandonar"

El Tribunal Supremo lo condenó el pasado jueves a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos

Álvaro García Ortiz la semana pasada.

Álvaro García Ortiz la semana pasada.EFE / Cabalar

Lluís Serrano
Publicado por
agencias

Creado:

Actualizado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking