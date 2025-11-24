La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia desde su casa

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha decidido que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol siga el juicio contra él y su familia por supuesta corrupción desde su casa y por videonconferència. Los magistrados han tomado la decisión después de una vista oral por videoconferencia en la cual ha intervenido Pujol desde su casa en Barcelona, dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Catalunya y un forense de la Audiencia Nacional. Los forenses catalanes han ratificado el informe que decía que Pujol no se encuentra en condiciones de salud mentales y físicas para defenderse en un juicio. Él se ha mostrado dispuesto a seguir el juicio.

La vista ha sido a puerta cerrada para la prensa, pero todos los acusados han podido ver a Jordi Pujol en directo, que ha dicho que está a disposición del tribunal, según han explicado fuentes jurídicas. "Estoy a su disposición para responder lo mejor que sepa, pero en mucha forma no estoy", ha asegurado. Preguntado por el fiscal, también ha dicho que intentaría entender los documentos que le presenten, pero no lo ha podido asegurar.

Los forenses del IMLCFC han ratificado su informe, mientras que el del AN también ha certificado que el expresidente no está bien de salud: "Habla mucho pero explica poco".