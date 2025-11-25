La Audiencia Nacional sigue adelante con el juicio a Jordi Pujol, contra el criterio forense

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional acordó ayer que Jordi Pujol sea juzgado por la fortuna oculta en Andorra, en contra de la opinión de los forenses, tras explorarlo en una breve videoconferencia en la que el expresident de la Generalitat dijo que no está bien, pero se puso “a disposición” del tribunal para declarar. Para sorpresa de las defensas, convencidas de que Pujol iba a ser exonerado después de que los forenses concluyeran que su deterioro cognitivo le impide defenderse, algo que ratificaron en la vista, el tribunal resolvió que el expresident, de 95 años y que ha estado hospitalizado por neumonía durante una semana, afronte, por el momento, el juicio, aunque podrá hacerlo telemáticamente desde su domicilio. Si se produjera “cualquier modificación” en su estado de salud, el tribunal decidirá lo que proceda en función de esa circunstancia.

Tras escuchar a los forenses, el tribunal se dirigió a Jordi Pujol, quien afronta una pena de nueve años de cárcel, para preguntarle si conocía los motivos por los que comparecía ante la sala, a lo que respondió afirmativamente. Posteriormente, fue el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo quien quiso saber si sería capaz de reconocer su firma en un documento: “No estoy bien, tengo dificultades, pero me pongo a disposición del tribunal”, respondió el expresident. Su declaración por la causa no se espera hasta el final del proceso, a finales de mayo. La familia del expresident recibió con “asombro” la decisión y afirmó que esta solo puede explicarse por el hecho de que la decisión ya había sido previamente adoptada por los magistrados, ya que consideran que la exposición de los forenses fue “inapelable”

Con esta resolución clave la Sala dio por comenzado el juicio que, hasta el próximo mes de mayo, sienta también en el banquillo a los siete hijos de los Pujol —quienes afrontan penas de entre 8 y 29 años de prisión— y a una decena de empresarios, a quienes la Fiscalía acusa conformar una trama para el cobro de comisiones ilegales con las que la familia del expresidente se enriqueció hasta amasar una fortuna que durante décadas ocultó en Andorra.

❘ madrid ❘ Las defensas de los principales encausados en el juicio contra la familia Pujol (el expresident, sus hijos, Jordi, Josep y Oriol Pujol Ferrusola, y su exnuera, Mercè Gironès) expusieron ayer en la primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas, sus razones para pedir la nulidad, entre las que sobrevoló la conocida como “Operación Catalunya”contra el procés y las maniobras de la policía patriótica y el excomisario jubilado José Manuel Villarejo, en una causa cuyos orígenes las defensas sitúan en la llamada “guerra sucia” al independentismo. Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogados de Josep y Oriol Pujol, respectivamente, blandieron esta causa para pedir la nulidad de la investigación, aduciendo que la policía patriótica fue la que instigó las revelaciones que dieron pie a la causa: desde el pantallazo de las cuentas de la familia que publicó en el diario El Mundo hasta la denuncia de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, ante la policía. La defensa más técnica fue a cargo del penalista Cristóbal Martell, abogado del hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien planteó una declaración de incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar al “clan”. Por ello solicitó que se redacte un nuevo auto de apertura de juicio para que sea la Audiencia de Barcelona la que se encargue del proceso. Asimismo, invocó la prescripción de los delitos fiscales en los cursos 2007 y 2008 porque, “si tiene una pena de cinco años”, habrían prescrito.

Por su parte, Oriol Rusca, abogado de Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, reprochó la indefensión que sufre su clienta y lamentó que se la ate al caso solo por la relación que mantuvo con el hijo mayor del expresident, sin que se aporten datos concretos contra ella.

El juicio prosigue hoy con el resto de cuestiones previas de los hijo de Pujol y empresarios.

Junts tilda de “intolerable” que se juzgue al expresident

Junts consideró ayer “intolerable” que la Audiencia Nacional haya decidido mantener de momento el juicio contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en contra de lo que decían los informes médicos. Así lo denunció el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, que lo ve como una “persecución política contra el legado del presidente Pujol”. En este sentido, el dirigente juntista criticó que “la lentitud del caso, que se ha alargado durante una década, hace que el expresident no llegue en condiciones de salud razonables para poder defenderse con garantías”. Asimismo, insistió en reivindicar el legado de quien fue jefe del Executiu catalán durante 23 años: “Su obra es inmensa, y pasará a la historia como un gran president, digan lo que digan ahora los tribunales españoles”, concluyó Rius.

El PSC “respeta” la figura y el proceso judicial

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, expresó ayer “respeto” tanto al procedimiento judicial contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional, como su papel al frente del Govern. “Una cosa es el respeto al pasado, al papel que ha tenido el señor Pujol al frente del Govern de la Generalitat y su liderazgo en los inicios de la implantación del autogobierno catalán, y la otra cosa, evidentemente, también respeto absoluto al procedimiento judicial, y a cómo se desarrolle”, zanjó al ser preguntada por el proceso.