El poder judicial avala por unanimidad a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en el pleno para la idoneidad de la nueva fiscal general, Teresa Peramato.CGJP

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato para convertirse en fiscal general del Estado. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran que Peramato “reúne los méritos y requisitos” legales exigidos para ocupar el cargo, es decir, que es una jurista “de reconocido prestigio” y acumula más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional. Se trata de un informe preceptivo pero no vinculante. Una vez superado este trámite, Peramato comparecerá en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, será nombrada formalmente.

El ejecutivo español quiere que Peramato complete todo el proceso en un plazo breve de tiempo. Mientras el nombramiento no se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Garcia Ortiz, que el lunes presentó su dimisión, ejercerá las funciones.

De momento, Peramato no sólo cuenta con el visto bueno del CGPJ, sino de las asociaciones de fiscales y de jueces, que no han criticado la designación de una fiscal especialista en la lucha contra la violencia machista. Tampoco lo ha hecho explícitamente el PP, a pesar de que sí que ha lamentado la “continuidad” en la fiscalía general del Estado.

Peramato sustituirá en el cargo a Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En 2023, y aunque el órgano de gobierno de los jueces llevaba cinco años con el mandato caducado, un CGPJ mayoritariamente conservador concluyó que García Ortiz no reunía los requisitos de idoneidad.