Aval unánime del Poder Judicial a la fiscal general

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio ayer su respaldo unánime a la idoneidad de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado, tras la carta de cese de su antecesor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitado por el Tribunal Supremo.

Superado el examen del CGPJ, Peramato deberá someterse al de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que evaluará sus méritos e idoneidad, aunque ni su dictamen ni el del Consejo son vinculantes.

Después, el Consejo de Ministros procederá a su nombramiento, que será efectivo tras el juramento o promesa ante el rey y la toma de posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.

Mientras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y diputados del PP intercambiaron acusaciones de “canibalismo político” y referencias a “chupar banquillo” a raíz de la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, con dos años de inhabilitación por revelación de secretos.