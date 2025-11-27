La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional para José Luis Ábalos

Imagen de la entrada de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo este jueves.avier Barbancho / ACN

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que este jueves ha sido citado en el Tribunal Supremo para revisar las cautelares que tiene vigentes.

De hecho, el Ministerio Público pide veinticuatro años de prisión, 46 de inhabilitación y 3,9 millones de euros de multa para el exdirigente socialista.

Ábalos, investigado por organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación, ha llegado al tribunal poco antes de las 9.15 de la mañana en medio de una notable expectación mediática.

El exministro, que no ha hecho declaraciones a los medios que lo esperaban en las puertas del Supremo, ha llegado solo y llevando en las manos una pequeña mochila de cuero. Koldo García ha sido citado al mediodía.