El Gobierno advierte a Ábalos de que no se dejará “chantajear” por nadie

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, advirtió ayer de que el Gobierno “no se va a dejar chantajear por nadie”, después de las declaraciones en los últimos días del exministro de Transportes José Luis Ábalos –que ingresó el jueves en prisión preventiva– sobre la relación de Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, con el rescate de Air Europa. “Responde a una estrategia de defensa de personas que, estando en la cárcel, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, les puede aportar un beneficio en términos de su sentencia”, argumentó Montero, que remarcó que la trama de Air Europa “ha sido investigada, auditada y fiscalizada por todos los órganos de control”.

Mientras, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, negó que la entrada de Ábalos en prisión afecte a la imagen internacional de España y afirmó que ningún diplomático le preguntó por el tema en el acto de la Unión por el Mediterráneo, celebrado ayer en Barcelona. Albares defendió que el PSOE “tomó decisiones de manera muy contundente” y pidió dejar trabajar a la Justicia. En la misma línea, el exministro socialista Josep Borrell rechazó que el Partido Socialista sea “una manzana podrida”. “No podemos hablar como si todo el PSOE fuera la cueva de Alí Babá”, aseguró el leridano.

Por otra parte, la formación socialista pidió al instructor del caso Koldo que aclare si debe entregarle el listado de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, o solo los relativos a las personas investigadas en la causa.

Paralelamente, el Tribunal Supremo informó al Congreso de que no podrá suspender de sus funciones y atribuciones parlamentarias a Ábalos hasta que se confirme que el auto de prisión es firme –el 4 de diciembre–. Ábalos pasó la primera noche en la cárcel en la misma celda que su antiguo asesor, Koldo García, que estuvo “más tranquilo” que el exministro.

El exasesor ministerial Koldo García se acogió ayer a su derecho de no declarar ante el juez para responder por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de mascarillas en Canarias. Después de pasar su primera noche en prisión preventiva y de ser citado por la Audiencia Nacional, Koldo optó por no declarar tras alegar que no tiene a su disposición el contenido de los móviles y dispositivos que le fueron intervenidos y que podrían ayudarle a “refrescar” la memoria. “Es como ir al matadero”, apuntó la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz.

La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, descartó ayer ante el juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la universidad. Gutiérrez-Vierna defendió que “no se exige cualificación técnica específica para firmar ese tipo de documento”, mientras que una trabajadora señaló que la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, fue su principal interlocutora en la universidad.

Feijóo pide a la patronal catalana presionar a Junts para una moción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a los empresarios catalanes que presionen a Junts para que dé apoyo a una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, después de la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos. En un acto de Foment del Treball en Barcelona, Feijóo subrayó ante la patronal que “no le faltan ganas” para presentar la moción, sino “votos” de “los suyos” –refiriéndose a Junts y a ERC–. El dirigente popular calificó a Ábalos como el “arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE”, y señaló que “quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar”. Por otra parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, confirmó que su formación no participará en la manifestación contra el Gobierno convocada para mañana por Feijóo, al considerarla “una tomadura de pelo” tras los acuerdos con los socialistas.