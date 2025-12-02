SEGRE

Empate técnico en Honduras entre los candidatos de derechas

El ultraderechista Asfura se situaba a la cabeza. - EFE

El candidato ultraderechista Nasry Asfura, para quien el presidente de EEUU, Donald Trump, pidió el voto, y el conservador Salvador Nasralla se encontraban ayer al cierre de esta edición en una situación de empate técnico con en torno al 40% de votos cada uno una vez procesadas el 56,85 por ciento de las actas de las elecciones en Honduras. Asfura, no obstante, se situaba en cabeza con 746.708 votos, mientras que Nasralla tendría 745.620.

