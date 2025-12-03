Detenidos por fraude el exnúmero 2 de Borrell y su antecesora en la CE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La exvicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini fue detenida ayer en Brujas en el marco de una investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos. Junto a Mogherini, la Policía belga también arrestó al diplomático Stefano Sannino, exnúmero 2 de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), así como a un directivo del Colegio de Europa.

La Fiscalía Europea (EPPO) anunció ayer registros en el Colegio de Europa en Brujas y el SEAE en Bruselas. El organismo tiene “fuertes sospechas” de fraude en la licitación de un programa de nueve meses para la formación de diplomáticos jóvenes en 2021-22, etapa en la que al frente del SEAE estaba el leridano Josep Borrell, según informó la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper. “No podemos dar más información porque estamos en fase de investigación”, señaló Hipper.

Los hechos investigados “podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional”, según la Fiscalía, que quiere saber si el Colegio de Europa conocía con antelación, incluso antes de que fueran publicados oficialmente, los criterios de selección del procedimiento de licitación del programa de formación de diplomáticos. “Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa se infringió el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y de que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos participantes en la licitación”, indicó la EPPO, órgano independiente de la UE creado en 2021 para luchar contra el fraude sobre fondos de la Unión.

Mogherini ocupó el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores desde 2014 hasta 2019, cuando fue sustituida por Borrell y pasó a dirigir el Colegio de Europa. Por su parte, Sannino fue fichado por Borrell en 2020 cuando era embajador de Italia en España. Actualmente es el director adjunto del Colegio de Europa, además de ser director general de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea.

Por el momento, Borrell mantiene silencio sobre las detenciones, entre ellas la de uno de sus máximos colaboradores.