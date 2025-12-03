Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tomó ayer posesión en el cargo y pidió perdón a los familiares de las víctimas de la dana. El nuevo jefe del Consell, después de la dimisión de Carlos Mazón, reconoció que las admnistraciones públicas “no estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad” durante la tragedia y apeló a la reconciliación.

Pérez Llorca anunció que su Gobierno será “abierto, participativo y transversal”, y apostó por el “diálogo” y por evitar el sectarismo. El dirigente popular recibió el apoyo del secretario general del PP, Miguel Tellado, que le bautizó como “el presidente de la reconstrucción” y afirmó que “no va a fallar”.

Paralelamente, el PP justificó la decisión de dar a Mazón la portavocía de la comisión de Reglamento de Les Corts, que implica una asignación anual extra de 8.879 euros brutos al año. Según el síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Nando Pasto, la intención es dar “un trato de igualdad” al expresident con el resto de diputados y evitar tratarle “con favor” o de forma denigrante.

Asimismo, la página web de la Generalitat incluye ya un apartado dedicado a la oficina de apoyo a Mazón, que contará con dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor.

Elevan las víctimas a 230

Por otra parte, la jueza que investiga la dana ha decidido aumentar a 230 las víctimas de la catástrofe, al incluir a un hombre de 74 años que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después.

En relación a la investigación sobre el papel de Mazón y los demás miembros del Consell en la gestión de la dana, la jueza ha decidido incorporar a la causa dos vídeos de la llegada del expresident –acompañado de sus asesores– al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana y al edificio donde estaba constituido el Cecopi a última hora de la tarde del 29 de octubre, a las 20.28 horas.