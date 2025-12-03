Putin recibe al enviado especial de EEUU y rechaza las propuestas europeas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no lograron ayer alcanzar tras cinco horas de negociaciones un compromiso sobre el plan de paz para Ucrania, según informó el Kremlin. Durante el encuentro abordaron la cuestión territorial en Ucrania, uno de los puntos que generan un ayor conflicto. Antes de la reunión, Putin ya rechazó las propuestas europeas incluidas en el plan de paz y acusó a la Unión Europea de “estar a favor de la guerra”. El portavoz del Kremlin, Dmitiri Peskov, alabó el papel de Trump –que calificó de “desastre” las negociaciones por el momento– y aseguró que Moscú está abierto a las conversaciones de paz, aunque defendió que los objetivos militares deben cumplirse. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió apoyo a la República de Irlanda para llevar a Putin ante un tribunal internacional.

Toma de Pokvorsk

Paralelamente, el Ejército ruso anunció la toma de la ciudad de Pokvorsk, posición clave en la guerra.