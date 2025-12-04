La UE mantiene el plan de apoyo a Ucrania con activos rusos y deuda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea (CE) presentó ayer la base legal para sacar adelante su propuesta de financiar con la liquidez de los activos soberanos rusos congelados en Bélgica un préstamo de reparaciones a Ucrania. “Con las propuestas garantizaremos que Ucrania cuente con los medios para defenderse y avanzar en las negociaciones de paz desde una posición de fuerza”, señaló la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que ya destacó la posibilidad de combinar la solución de los activos con la emisión de deuda con el respaldo del presupuesto europeo para cubrir 90.000 euros de apoyo al país del este para 2026 y 2027. Inicialmente la cifra que se planteaba eran 140.000 millones, pero las expectativas se rebajaron para aplacar la negativa del Gobierno belga, que cuestionó la legalidad del plan y lo tachó de “confiscación” y advirtió de que puede llevar al país a la “bancarrota”. Von der Leyen aclaró que el uso de la liquidez de los activos rusos puede activarse “por mayoría cualificada”, y confirmó que las propuestas estarán sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su cumbre del 18 y 19 de diciembre.

Cese al gas ruso

Asimismo, la Unión Europea cesará sus importaciones de gas natural desde Rusia el 30 de septiembre de 2027. En un comunicado, el Parlamento Europeo precisó que las importaciones de gas natural licuado (GNL) se acabarán antes del 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas por gasoducto finalizarán como tarde el 1 de noviembre de 2027.

Por su parte, Von der Leyen celebró la llegada de la “era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia” y destacó que las importaciones de GNL y gas por gasoducto ruso han caído del 45% al inicio de la invasión rusa de Ucrania a un 13% ahora, mientras que el petróleo ha pasado del 26% al 2% y el carbón, del 51 % a cero.

Mientras, el Gobierno de Hungría informó de que llevará el plan de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en coordinación con Eslovaquia. “Haremos todo lo necesario para defender la seguridad energética de Hungría”, avisó el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

El Kremlin aclara que no ha rechazado el plan de EEUU

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró ayer que Moscú no ha rechazado el plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos, después de que en la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no se alcanzara ningún acuerdo. “Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas. Es un proceso normal de búsqueda de compromisos”, aseguró Peskov.

Rutte apuesta por mantener fuerte a Kyiv en el frente

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó la importancia de mantener el apoyo militar a Ucrania para que llegue a la posición más fuerte posible “cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a un punto en el que se sienten a la mesa”. Rutte informó de que varios miembros de la Alianza aportaron 1.000 millones de euros más para la compra de armas para Kyiv, y evitó responder a las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, de entrar en guerra con Europa. Además, ironizó con que Putin “se viste con uniforme militar pero no viaja al frente de guerra”.