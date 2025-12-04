Pérez Llorca mantiene en su Govern a ocho de los nueve consellers de Mazón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha nombrado un Gobierno valenciano formado por once consellerias, dos más que las actuales, de las que tres tienen el rango de vicepresidencias, y mantiene a todos los consellers de su predecesor, Carlos Mazón, excepto a la de Hacienda y Economía, Ruth Merino. Por otra parte, espera que antes de Navidad esté resuelto el relevo de Carlos Mazón como presidente del partido, a lo que se sume un impulso tras haber pasado el ecuador de la legislatura.

Críticas de Compromís

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha criticado que la “nueva etapa” del president de la Generalitat valenciana empiece con “los mismos” consellers del anterior gobierno. “Continúa el Consell de Mazón después de Mazón”, resumió.

Entretanto, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado admitir a trámite la petición de amparo que presentó la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ante la decisión del Ilustre Colegio de Abogados de València de amparar a dos abogados de la causa y de pedirle que dejara de usar expresiones de “descrédito” hacia dichos letrados.