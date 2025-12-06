Prueba caligráfica al acusado de la muerte de Jubany

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La jueza del caso Helena Jubany ha acordado que se practique una prueba caligráfica a Santiago Laiglesia, en prisión preventiva acusado del asesinato de la joven en 2001. La intención de la jueza es comparar la letra del detenido con la de los mensajes anónimos que recibió Jubany antes de morir.

Laiglesia, que es considerado como uno de los sospechos del crimen, entró en el cárcel hace una semana después de que en la investigación se hallasen restos de su ADN en la ropa de la víctima. Ahora, la jueza investiga si fue Laiglesia quien escribió los anónimos, pese a que en 2022 la Policía reveló un informe caligráfico que apunta a Xavi Jiménez –miembro de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), como Jubany y Laiglesia–, como el autor de los escritos, en los que se mencionaba la “horchata” y se hacía referencia a excursiones de la UES.

Asimismo, la jueza también ha optado por volver a tomar declaración a cuatro testigos, ante la posibilidad de que sus declaraciones pudiesen considerarse “ineficaces”, al realizarse en un periodo comprendido entre la reapertura del caso en 2020 y el archivo su archivo en 2021. Por su parte, el abogado de la familia Jubany, Benet Salellas, ha solicitado que se tome declaración a dos testigos que quedaron pendientes de interrogar.

Suspendido ‘de facto’

Paralelamente, la conselleria de Educación de la Generalitat ha suspendido a Laiglesia de facto de empleo y sueldo, a la espera de que se les notifique el auto de ingreso en prisión, momento en el que “se le suspenderá oficialmente en la fecha que marque la interlocutoria”. El principal sospechoso del caso Jubany trabajaba en Servicios Territoriales del Vallès Occidental, “no tenía contacto con alumnos” y desempeñaba tareas administrativas.

Por su parte, la Unió Excursonista de Sabadell ha iniciado los trámites para expulsar a Laiglesia como socio de la entidad, de la que ya no es “miembro activo” y con la que ya no tiene vinculación.