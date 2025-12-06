Sánchez admite que no hay contacto con Junts pero confía en reconducir la situación y mantiene el objetivo de agotar el mandato

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la celebración del día de la Constitución en Madrid.Javier Barbancho / ACN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que a pesar de sus gestos, en estos momentos no hay contactos con Junts. Se ha recetado “paciencia” y se ha mostrado confiado en que su ejecutivo será capaz de reconducir la situación. En conversación informal con los periodistas en el marco del acto institucional de la Constitución, Sánchez ha insistido en que mantiene su objetivo de agotar el mandato en 2027. Cree que hay una mayoría de los socios de la investidura que apuestan por alargar la legislatura. Por eso ha apuntado que está dispuesto a luchar “hasta el final” para que se aprueben los presupuestos generales del Estado.

Según el presidente español, a pesar del “cuadro complejo”, su ejecutivo ha conseguido ganar todas las batallas legislativas importantes. En este marco, cree que más allá de Junts, los socios mantendrán su apoyo. Ha hecho una mención especial al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que “es un gran valor” de los republicanos, y de quién hay “muchas cosas que aprender” en redes sociales.

El retorno de Puigdemont , clave para la "normalización"

Fuentes de la Moncloa consideran que el retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, es clave para el restablecimiento de las relaciones con su formación. Hasta que no pueda volver, admiten, no se podrá recomponer la legislatura. El año 2026, añaden, tiene que ser el año de la plena "normalización" de la situación en Catalunya.

Sitúan el foco en los meses de marzo o abril, en el que el TC habrá terminado las sentencias sobre la amnistía y su aplicación al delito de malversación. Después, según estas fuentes, la legislatura se puede recomponer.