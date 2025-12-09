El Congreso tumbará por segunda vez la senda de déficit del Gobierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Congreso debatirá y votará el jueves por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que todo apunta a que volverá a ser rechazada, una votación que pondrá fin a los trámites previos a los presupuestos y dejará vía libre al Gobierno para presentar las cuentas de 2026. La senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones, es un requisito previo a la elaboración de las cuentas, que tienen que adaptarse a esos límites para garantizar que cumplen con las metas fiscales pactadas con Bruselas.

El Gobierno ya aprobó una senda de estabilidad a mediados de noviembre, pero fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que criticaron que conducía a un aumento del gasto y, en el caso de la formación independentista, que fijaba un reparto del déficit injusto para comunidades autónomas y ayuntamientos. La pasada semana, en cumplimiento de la ley de estabilidad, el Gobierno volvió a aprobar la senda —con las mismas cifras que la primera— y previsiblemente volverá a ser rechazada, ya que Junts mantiene su ruptura con los socialistas pese a los intentos de acercamiento por parte del Ejecutivo.

En caso de que se produzca ese rechazo, entrarán en vigor los objetivos incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año, que son los mismos a nivel global pero con un reparto distinto, más estricto para las comunidades autónomas. En concreto, la senda propuesta permite a las comunidades autónomas un déficit del 0,1 % del PIB cada año, pero si decae tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario, por lo que perderán un margen de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028 que podría aprovechar la administración central.

En cualquier caso, con esta votación, sea cual sea el resultado, se cierran los trámites previos a las cuentas y el Gobierno estará en condiciones de presentar el proyecto de presupuestos para 2026, que acumula ya meses de retraso. No obstante, para poder sacarlos adelante deberá contar con el apoyo de la mayoría del Congreso, una tarea que se le antoja prácticamente imposible. El del jueves será el último pleno que se celebre este año 2025.

Nogueras: “Ante imcumplimientos los más útil es plantarse”

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reafirmó ayer la ruptura de su formación con el Gobierno asegurando que “antes los incumplimientos del PSOE lo más útil es plantarse”. En una entrevista en el diario La Vanguardia, la juntista aseveró que la decisión de su partido es clara y firme y añadió que “quien no ha explicado qué decisión toma ante esta situación es el PSOE”. “Ojalá el problema de Junts sea que tenemos que explicar qué hacemos en un nuevo escenario si se aplica la amnistía, el catalán es lengua oficial en Europa, Catalunya tiene competencias de inmigración o se aprueba una ley contra la multirreincidencia”, dijo. Asimismo, aseguró que “no habrá presupuestos generales en el 2026 porque no se han pagado los del 2024, ni los del 2023, ni los del 2022”.