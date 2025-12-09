SEGRE
Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

Siria celebra el primer año de la caída del régimen de Al Assad

Miles de sirios celebraron la efeméride en las calles. - EFE

Miles de personas se echaron ayer a las calles en Siria para celebrar el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham. Durante este año las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed Al Shara, han logrado avances a nivel diplomático, si bien la situación en el país sigue marcada por los desafíos de seguridad y una acusada crisis humanitaria.

