El Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa

El Tribunal Supremo sustenta la condena a inhabilitación del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024. El Alto Tribunal que hizo ayer –19 días después de adelantar el fallo– pública la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

La sentencia, suscrita por cinco miembros del tribunal, afirma que hay “indicios acreditados” de que fue el fiscal general o alguien de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo en el que el 2 de febrero de 2024 el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptó en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba.Pero los magistrados no ven delito solo en esta filtración, sino también en la nota de prensa que emitió la Fiscalía para desmentir que fuese el fiscal del caso quien ofreció el pacto al abogado, como se había publicado. “La nota consolida la filtración iniciada por el correo” y la “oficializa”, apuntan. Asimismo, la resolución subraya que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, y hace hincapié en que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Los magistrados inciden en que se revelaron datos que el fiscal general conocía por cargo y que no debieron ser divulgados porque “la acción de divulgar un dato reservado por quien es garante de la obligación de sigilo en sí misma es dañina”. El tribunal rechaza una de las principales tesis de la defensa: que el correo ya se conocía. Porque, dice, el “deber de confidencialidad” del fiscal general “no desaparece” porque la información que conoce por su cargo sea pública. No obstante, los magistrados dejan claro que no está en juego la credibilidad de los periodistas que afirmaron conocer el correo antes que el fiscal general.

La sentencia cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer, que no ven pruebas para condenar a García Ortiz por revelar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “El análisis racional de los indicios apuntados en la sentencia mayoritaria, permite concluir que cualquier persona pudo filtrar a la prensa el correo, al igual como ocurrió con el expediente tributario y la denuncia, documentos que también fueron filtrados con anterioridad a que el Fiscal General tuviera interés en el asunto”, señalan. Estas juezas no ven delito en la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía negó haber retirado una oferta de pacto a González Amador porque el comunicado contenía datos ya revelados previamente

El Gobierno guarda silencio y el PP tilda a García Ortiz de “delincuente”

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no quiso ayer pronunciarse sobre la sentencia contra el fiscal general del Estado aduciendo que su publicación se había producido minutos antes de iniciar la comparecencia tras el Consejo de Ministros y, por tanto, no había tenido tiempo de leerla. Sin embargo, desde el PSOE afirmaron que, pese a respectar la sentencia, no la comparte, y destacaron el voto particular suscrito por dos magistradas que discrepan de la mayoría. “Conviene recordar el origen de este caso: no nace de ninguna conspiración, ni de ninguna trama política; nace de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso. Todo parte de una no-declaración a Hacienda, un hecho objetivo y reconocido”, subrayaron desde la formación. Por su parte, sus socios en el Ejecutivo, Sumar, tildaron la sentencia de “escándalo” y de “auto de fe” de “puro estilo inquisitorial”.

Por el contrario, la portavoz del PP, Ester Muñoz, aseguró que la sentencia confirma que es el primer ex fiscal general del Estado al que se le puede llamar “delincuente” y afirmó que el presidente Pedro Sánchez debería seguir los pasos de García Ortiz y presentar su dimisión.

Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostuvo que “en el momento que sale cualquier cosa de la cúpula judicial española y no te la crees es que hay un problema muy profundo en la democracia y en la justicia española” y lo atribuyó a la “politización” de esta. Mientras, ERC tildó de “barbaridad” la sentencia e instó al PSOE a actuar contra “esa parte del Poder Judicial que se cree que hacen política”.