El PSOE considera “muy grave” el caso Salazar y niega encubrirlo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó ayer de “falta muy grave” la conducta del exasesor de Moncloa, Francisco Salazar –denunciado por acoso sexual– y pidió perdón a las víctimas tras reconocer errores de comunicación. Así lo dijo en una rueda de prensa para explicar las conclusiones de la investigación interna abierta en julio por este caso, así como las medidas adoptadas para la prevención de actitudes machistas en el seno del partido, prometiendo ser “implacable”.

Torró garantizó el apoyo del partido a las mujeres que quieran llevar los casos a los tribunales y negó que se encubrieran. Sobre Antonio Hernández –acusado de tapar los escándalos–, la mano derecha de Salazar, la formación ha decidido abrirle un expediente informativo como “posible conocedor” del comportamiento de su superior y por no haber actuado. También se ha abierto un expediente por supuesto acoso sexual contra el senador Javier Izquierdo, que dimitió alegando “motivos familiares y profesionales”.

Asimismo, Torró anunció que se reforzarán los recursos para el protocolo antiacoso del partido. La número 3 del PSOE, sin embargo, confirmó que la formación política no llevará los casos a la Fiscalía, una decisión criticada por la secretaria de Igualdad del PSOE de Asturias, Natalia González, y compartida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que puntualizó que el protocolo antiacoso de su partido está pensado para “aquellas materias que no son delitos”.

Paralelamente, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Galicia, Silvia Fraga, dimitió ayer de sus cargos tras las múltiples denuncias por acoso sexual en el seno del partido, incluyendo el caso del presidente de la diputación de Lugo, José Tomé. El líder socialista gallego, José Ramón Gómez Besteiro, explicó que tuvo conocimiento “por una tercera persona” del caso Tomé.

Renuncia el alcalde de Belalcázar por presunto acoso

El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, anunció ayer su dimisión y su baja del PSOE, tras un presunto caso de acoso sexual. Por otro lado, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV de Valencia, Toni González, ha sido denunciado por acoso sexual y laboral, acusaciones que él calificó de “rotundamente falsas”.

Deja el acta un senador del PP tras otra denuncia

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha registrado formalmente su baja como senador del PP después de que él mismo suspendiera temporalmente su militancia por la denuncia presentada por el PSOE contra él por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.