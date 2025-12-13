La UCO busca documentos del caso Leire Díez en Hacienda, Transición Ecológica y Correos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron ayer en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la “fontanera”. Estos requerimientos forman parte de la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado. Los tres esta previsto que pasen hoy a disposición judicial. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Fuentes del ministerio para la Transición Ecológica indicaron que la Guardia Civil les solicitó dos expedientes administrativos, “y el ministerio la ha facilitado rápidamente y con total colaboración y transparencia”.

Por otro lado, ayer se conoció que el exministro de Transportes José Luis Ábalos habría ofrecido un puesto en su gabinete de asesores a la hija de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, en plenas negociaciones para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Víctor Aldama. En una conversación del 27 de junio de 2020, Leonor González Pano le comentó a su novio que Ábalos le había hecho esta oferta de trabajo con “una retribución aproximada de 5.000 euros mensuales”, según recoge el informe de la UCO de la Guardia Civil remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Villafuel por un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA, entre 2022 y 2024. La hija de Pano rechazó esta oferta. “Me da igual el dinero, no puedo con él. Y ese tío es de los típicos que se piensa que te hace un favor y luego se lo cobra con creces. Me dan igual los casi 5mil “, le comentó a su novio a través de WhatsApp, que apoyó su decisión con un contundente: “El chulo putas. Todo el día baboseándote”. El informe también señala que Aldama ayudó a los interesados en conseguir la autorización para que Villafuel pudiera operar al por mayor a infiltrarse en los ministerior de Transportes, Industria, y Transición Ecológica.

En otro orden de cosas, la juez que el jueves ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta que la compañía aérea desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le inyectó tras la pandemia y lo utilizó para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela.

Sumar reclama un cambio profundo en el Gobierno

Los partidos que componer Sumar reclamaron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un “nuevo Ejecutivo” que reimpulse ya las medidas sociales de la legislatura y “contundencia” al PSOE para “erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas”. Así lo trasladó el socio minoritario del Ejecutivo tras una reunión entre los partidos que dirigen ministerios (Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid) para analizar la situación política y su preocupación tras las informaciones que se están conociendo en las últimas horas. Previamente a este encuentro, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en que ya “se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas” porque hay “un punto y aparte” y “toca actuar”.

El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP

El último barómetro del CIS, elaborado en pleno estallido del caso Salazar y tras el ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos, sigue dando la victoria electoral al PSOE, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Según la encuesta, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto a noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral.

Feijóo reclama convocar un pleno extraordinario

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, solicitó ayer la convocatoria de un pleno urgente en el Congreso la semana que viene para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la “corrupción sistémica” de su Ejecutivo. Para ello necesita mayoría parlamentaria, por eso retó a los socios del Ejecutivo a “no seguir siendo cómplices y encubridores”de “esta espiral de corrupción”.

Junts insta a ERC a aprovecharse de la “debilidad”

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, instó ayer a ERC a hacer un frente común ante el Gobierno central y forzar concesiones ante su debilidad: “Realmente están débiles y están divididos. Nosotros debemos convertirlo en nuestra fortaleza”, aseveró. Los republicanos contestaron celebrando que “ya era hora de que Junts se sumara a la defensa de Catalunya” y esperaron que “no cambie de postura.