Seat aspira a producir 600.000 coches en su planta de Martorell

La automovilística Seat inauguró ayer la planta de ensamblaje de baterías en Martorell, en un acto en el que participó el president de la Generalitat, Salvador Illa, junto al ministro de Industria, Jordi Hereu. Las nuevas instalaciones tienen capacidad para ensamblar un sistema de batería cada 45 segundos –1.200 al día–, según cifras de la empresa, que tiene la intención de alcanzar una capacidad máxima de producción de 600.000 vehículos al año.