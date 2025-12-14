Bielorrusia indulta al premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró ayer el indulto para 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa. Bialiatski es el fundador de la ONG del Centro de derechos humanos Viasna, especializada en el seguimiento de la situación en Bielorrusia, y fue este organismo el que confirmó la liberación. Además, también fueron puestos en libertad el exvicepresidente de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), Valiantsin Stefanovich, y el abogado Uladzimir Labkovich. El premio Nobel fue condenado a diez años de prisión por un tribunal de Minsk en 2023. Lo condenó por contrabando y pertenencia a un grupo criminal organizado.