Chile elige hoy nuevo presidente con el ultra Kast como favorito

Chile se prepara para votar hoy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el ultraderechista José Antonio Kast como claro favorito y con la izquierdista Jeannette Jara a la espera de revertir los pesimistas pronósticos en su contra. Más de 15,7 millones de chilenos estan llamados a las urnas para escoger al sucesor del progresista Gabriel Boric en unos comicios en los que hay muy poco ambiente electoral, con apenas propaganda en las calles y con los ciudadanos más pendientes de las vacaciones de Navidad que de las papeletas. Todas las encuestas publicadas antes del inicio de la veda electoral y las que circulan de manera clandestina pronostican una clara victoria de Kast sobre Jara, aunque la incógnita está en el margen del triunfo, ya que algunos sondeos indican que podría ser de hasta 18 puntos. De esta diferencia dependerá el margen de maniobra que pueda tener el ultraderechista durante los siguientes años para poder sacar adelante un programa político en el que se impone la “mano dura” para cuestiones de seguridad y migración y la bajada de impuestos. Kast, de 59 años, ha centrado su campaña en agitar el fantasma de la inmigración irregular, principalmente la que llega desde Venezuela, prometiendo deportaciones masivas, un cuerpo policial que persiga migrantes o no permitir a estas personas el acceso a servicios básicos.