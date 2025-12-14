El juez deja en libertad a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó ayer dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos. Tras ser detenidos este miércoles, los tres comparecieron ante el magistrado, que atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y les dejó en libertad provisional con la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Díez, que ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar al estar la causa bajo secreto, mientras que Vicente Fernández negó haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.

La causa se centra en presuntos amaños en contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022, según las fuentes consultadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de información en el marco de esta investigación. Asimismo, la UCO ha acudido en los últimos días a pedir información a la SEPI o a Correos, y registrado la sede de Enusa, empresa pública dependiente de la primera y en la que Díez estuvo contratada como responsable de comunicación. Esta es la segunda investigación que la exmilitante socialista tiene abierta, al estar también imputada por presunto cohecho y tráfico de influencias ante las sospechas de que maniobró junto a un empresario en busca de información comprometida de fiscales y mandos de la UCO para tratar de “malbaratar” investigaciones.

Caso Plus Ultra

En libertad con medidas cautelares también quedaron el dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y su director ejecutivo, Roberto Rosellini, tras ser detenidos esta semana en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dos comparecieron, junto a otros dos investigados que también fueron detenidos en la operación, ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, que se encontraba de guardia y quien decretó para ellos la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

La jueza Esperanza Collazos investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al “uso indebido” de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió en forma de rescate en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

El alcalde de Almussafes y vicesecretario provincial del PSPV-PSOE de València, Toni González, anunció ayer su dimisión de “todos los cargos orgánicos” en el PSPV y solicitó su suspensión de militancia al PSOE, pero seguirá como edil en el grupo mixto. Tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, González afirmó en un comunicado que con esta decisión podrá defender su “honorabilidad” ante “la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón”. Asimismo, manifestó que va a seguir trabajando en la alcaldía desde el grupo mixto municipal “encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas”. No obstante, el PSPV-PSOE, en coordinación con la dirección federal del PSOE, le exigió que entregue su acta de concejal y la constitución de una gestora en la agrupación municipal de la localidad. “La dirección de los socialistas valencianos ante cualquier conducta machista, y en cualquier contexto, siempre ha tenido y tendrá la misma respuesta: apoyar a las víctimas y tolerancia cero”, manifestó la dirección del PSPV.

La caída del exasesor de Moncloa Paco Salazar acusado de acoso sexual ha dado inicio a un goteo de denuncias y dimisiones de dirigentes y cargos a distintos niveles del PSOE, que ha garantizado que reforzará sus protocolos y será implacable con estos comportamientos.

Los socios del Gobierno le exigen “cambios y contundencia”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), volvió ayer a urgir al PSOE a “una remodelación en profundidad” del Gobierno para que la legislatura pueda continuar, además de priorizar la agenda social. Un cambio que la Moncloa descartó el viernes alegando que los casos de corrupción y acoso no afectan a ningún ministro. También el presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió de que “o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio”. “No tiene muy buena pinta. No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027”, aseveró.

Feijóo acusa a Sánchez de “encubir el acoso y la corrupción”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildó ayer de “cínico” e “hipócrita” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de “encubrir” a los “corruptos” y “machistas” que hay en sus filas y se preguntó “hasta dónde llega la degeneración en el PSOE”. Durante un mitin en Cáceres, Feijóo denunció que el PSOE es un partido “degenerado”, “a imagen y semejanza” de una persona que “se lo ha apropiado”, en referencia a Sánchez, a quien recriminó que también quiere apropiarse del país y de las instituciones. Ante esta situación que afecta al PSOE, cualquier presidente hubiera dimitido “y hubiera pedido perdón”, le recriminó.