La UCO investiga los expedientes de parques y líneas que Forestalia tramitó ante el Estado

La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está investigando la totalidad de los expedientes de centrales solares, parques eólicos y líneas de transporte de electricidad de Forestalia que ha tramitado el Miteco (ministerio para la Transición Ecológica) en los últimos años.

Las pesquisas se enmarcan en las investigaciones del caso Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE vinculada al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández Guerrero y el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la firma navarra Servinabar.

La colocación del foco de la UCO sobre los expedientes de Forestalia en el Miteco se debe a dos indicios: la localización de un pago de cerca de 200.000 euros de la empresa energética a la firma navarra y la recogida de indicios que apuntan a que los tres encartados en el caso (Díez, Fernández y Alonso) vendían a empresas su supuesta influencia en varios ministerios de los Gobiernos de Pedro Sánchez.

La hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que ese pago podría ser una mordida pagada por Forestalia a la presunta trama a cambio de sus gestiones.

Forestalia es promotor en Lleida de dos líneas de muy alta tensión (MAT) para llevar energía de Aragón al área metropolitana de Barcelona, y que tramitaba el Miteco. La MAT del Pirineo, que atravesaba el Pallars Jussà, ha sido rechazada por informes desfavorables de la Generalitat. La del llano, a través del Segrià y Les Garrigues, ha perdido este año los puntos de conexión a la red de alta tensión que tenía asignados, lo que impide construirla.

De estas dos MAT dependían gran parte de las 25 centrales solares y eólicas que Forestalia ha promovido en Lleida, y cuyo trámite es competencia de la Generalitat (con lo que quedan fuera de la investigación). Son 19 plantas fotovoltaicas que suman 537,7 MW y ocupan 987,5 hectáreas en el llano de Lleida y el Pallars Jussà. Doce recibieron autorización administrativa y el resto están en trámite. También ha promovido seis parques eólicos en el Segrià y Les Garrigues, con 37 molinos y 215 MW, si bien todos han sido rechazados o han perdido sus puntos de conexión a la red.

La firma ofrece “su plena colaboración” a la Guardia Civil

� Forestalia asegura que ha ofrecido “su plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales en las cuestiones en las que ha sido requerida” por estas. La sede central de la empresa energética en Zaragoza fue registrada el pasado jueves por efectivos de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil dentro del dispositivo que incluyó la detención de al menos cinco personas sospechosas de estar implicadas en una trama de amaños para obtener autorizaciones de varios ministerios y para acceder a fondos de estos.