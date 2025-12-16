Lluvias torrenciales dejan 37 muertos en Marruecos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos 37 personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas, dos de ellas ingresadas en cuidados intensivos, como consecuencia de las inundaciones provocadadas por las lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, en el suroeste de Marruecos, que causó también graves daños materiales. Las fuertes precipitaciones caídas desde el pasado sábado, causaron crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en la medina (casco antiguo) de la ciudad, agravada por la estrechez de las callejuelas y la fragilidad de las construcciones. Las corrientes sorprendieron a vendedores ambulantes que exhibían sus mercancías en esa zona baja, entrada a la ciudad antigua, arrastrando a muchos hacia el Atlántico, por lo que no se descarta que pueda subir el número de fallecidos. La ciudad se ubica en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, y cuenta con más de 300.000 habitantes. Las precipitaciones comenzaron el sábado por la tarde en la provincia de Safi y no cesaron hasta este lunes, pero la intensidad se concentró el domingo, provocando el desbordamiento del río Chaaba. Las lluvias se pueden alargar hasta mañana.