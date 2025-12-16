Sánchez afirma que “aguantará” hasta 2027 con “energía” pese a las “mentiras y fango”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que tanto él como su Ejecutivo están “cargados de determinación, convicción y energía” para seguir en la segunda mitad de la legislatura, aunque ello implique aguantar “campañas de acoso personal, mentiras y fango”. Así lo dijo en la rueda de prensa organizada en la Moncloa para hacer balance del semestre político, en medio de los escándalos por los presuntos casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE. Pese a la inestabilidad en torno al Gobierno, Sánchez rechazó elecciones anticipadas tal y como le pide la oposición. El mandatario reconoció que la relación con Junts está “rota”, pero se comprometió a buscar apoyos “hasta debajo de las piedras” para continuar con la legislatura y confirmó que llevará a cabo una ronda de contactos con sus socios. Asimismo, defendió los “fantásticos” datos macroeconómicos pese al “contexto difícil”.

En relación a los casos de acoso sexual en el PSOE, Sánchez reivindicó la “contundencia” y la “transparencia” del partido y destacó que “los avances en materia de igualdad” siempre se han logrado “bajo gobiernos socialistas”, por lo que se negó a “aceptar lecciones” de la derecha y la ultraderecha. “Ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer”, apuntó Sánchez, que calificó el problema del machismo como “estructural” y admitió un error en una de las denuncias contra el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, que ya fue “corregido”. Sobre la corrupción, el jefe del Ejecutivo aseguró que el PSOE no tiene financiación irregular, aunque evitó garantizar su dimisión en caso de demostrarse. “Cero lecciones”, señaló Sánchez, que afirmó que la “corrupción sistémica” acabó con la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En cuanto al procés, Sánchez destacó el papel de la amnistía en la “normalización” en Catalunya y celebró que fuese “acreditada” por el abogado general de la Unión Europea. También tildó de “irracional” la decisión de los gobiernos populares de rechazar la quita de deuda y buscó ganarse el apoyo de Junts anunciando, por una parte, que están trabajando para que se puedan publicar las balanzas fiscales con una metodología acordada entre el partido catalán y el Ejecutivo y, por otra, que solicitará en los próximos días que Catalunya y el País Vasco sean miembros asociados de ONU Turismo y la Unesco.

El líder del PSOE aprovechó para lanzar un dardo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado por su relación con José Luis Ábalos. “Se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate, que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros”, dijo en referencia a Feijóo y Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

Sobrecostes del 50% para el grupo de Díez en contratos de Acciona

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la exmilitante y considerada fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, se embolsaron sobrecostes del 50% de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, compañía investigada en el caso Koldo, según sostiene la Guardia Civil. Como contraprestación por su mediación en las operaciones en Melilla y Castelló, el grupo percibió pagos por un total de 17.545 euros, canalizados a través de un despacho jurídico. Las mordidas para el grupo de Díez, Fernández y Alonso –autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’ en euskera)– en las cinco operativas analizadas por la UCO sumarían al menos 750.614 euros.

Más de 240 mujeres cargan contra la gestión del PSdeG del caso Tomé

Las seis denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la diputación de Lugo José Tomé han provocado tensiones en el Partido Socialista de Galicia. Silvia Fraga, hasta ahora secretaria de Igualdad de los socialistas gallegos, dimitió el viernes por discrepancias sobre la actuación del partido en el caso Tomé. Por el momento, más de 240 mujeres y un centenar de hombres han firmado un manifiesto de apoyo a Fraga, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, o los expresidentes de la Xunta Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño.

El PP, a Yolanda Díaz: “Menos ir de boquilla”

La diputada del PP Cuca Gamarra acusó a Pedro Sanchez de dar un “mitin” en Moncloa y retó a Sumar a llevar al jefe del Ejecutivo a comparecer en un pleno extraordinario sobre la “corrupción sistémica” antes de fin de año. “Menos ir de boquilla y más actuar políticamente”, dijo en referencia a la líder de la formación, Yolanda Díaz.

Junts rechaza encuentros e insta a ERC a hacer piña

El portavoz de Junts, Josep Rius, confirmó que su formación no asistirá a un encuentro con Sánchez en caso de ser convocados. Rius recordó que Junts ya advirtió que no habría más negociaciones con el PSOE e instó a ERC a “hacer piña” para “sacar el máximo rendimiento” para Catalunya.

Junqueras se reunirá con Sánchez en 2026

El portavoz de ERC, Isaac Albert, informó de que Sánchez se reunirá a principios de 2026 con el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, para abordar el cumplimiento de los acuerdos relativos a Catalunya. El líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, solicitó explicaciones al mandatario sobre las acciones “para regenerar su partido y su Gobierno” tras los escándalos de corrupción.

Sumar pide un “cambio en profundidad”

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó de “insuficientes” las explicaciones de Sánchez sobre corrupción y acoso sexual en el PSOE y advirtió que “el inmovilismo no es una opción”, por lo que pidió un “cambio en profundidad”.

Podemos afirma que el Gobierno es un “cadáver”

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el Gobierno es un “cadáver” y señaló que Sánchez “no es creíble”. “Ha mutado en una suerte de dirigente del PP”, dijo.