Sumar exige a los socialistas una reunión de urgencia, pero descarta salir del Gobierno

Las denuncias por acoso sexual y laboral unidas a los supuestos casos de corrupción que pesan sobre el PSOE han tensado aún más la relación entre el PSOE y sus socios de coalición, pero los de Yolanda Díaz siguen limitándose a lanzar advertencias y peticiones a los socialistas. Sumar, que afirmó ayer que no tiene intención de que sus ministros abandonen el Ejecutivo, como le pedía el PP, exigió una reunión urgente a los socialistas para “recibir explicaciones” y “poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno”. “Estamos muy contrariados y preocupados porque nuestro socio parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable”, afirmó el diputado de IU Enrique Santiago en una rueda de prensa junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

La parte socialista del Ejecutivo aceptó la reunión, no obstante, la aún ministra portavoz, Pilar Alegría, pidió a su socio “no perder el horizonte”, porque quedan dos años de legislatura y tienen “la responsabilidad” conjunta de gobernar. En este sentido, afirmó que es una “responsabilidad doble”, ya que la gente les pide que sigan trabajando para poner en marcha una agenda social “que le está sentando bien al país” y porque la alternativa es un gobierno de derecha y ultraderecha que, dijo, pretende eliminar los avances conseguidos.

Mientras, dentro del partido socialista continuaban saliendo más casos de acoso. Una militante denunció por el canal interno al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral y sexual y la formación le exigió el acta de regidor y diputado provincial. Asimismo, el PSOE entregó al juez del caso Koldo un pen drive con los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes.

Alegría deja el Ejecutivo para ser candidata en Aragón

La portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, anunció ayer que abandona el Ejecutivo tras cuatro años y medio como ministra para ser candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026. “Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país”, expresó la política zaragozana en un mensaje en la red social X. Poco después, durante su última rueda de prensa como ministra portavoz, la también secretaria general de los socialistas aragoneses aconsejó a su sustituta –que será una mujer, como anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, que realice el trabajo de portavoz “con honestidad, con rigor” y cumpliendo un “compromiso público” para mejor la vida de “la gente sencilla, la gente de a pie”. “Vuelvo a mi casa, vuelvo a mis raíces y vuelvo a mi hogar y eso sí que entenderán ustedes que no hay mayor orgullo, mayor motivo de satisfacción”, concluyó Alegría, afirmando: “Yo, cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto”.

El PP garantiza que Sánchez “deberá dar explicaciones”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, garantizó ayer que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofrecerá explicaciones en sede parlamentaria sobre la “maraña” de casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su entorno. Dicho esto, cargó duramente contra los socios del PSOE porque llevan “meses amagando y no dando”. Así lo afirmó el líder de la oposición después de que la Mesa del Congreso admitiera a trámite la solicitud de comparecencia del PP para que el presidente del Gobierno hable de corrupción en el Pleno, si bien la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatirlo y poner fecha en su caso, no se convocará previsiblemente hasta finales de enero.

ERC exige al PSOE “medidas concretas y contundentes”

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, reclamó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte medidas “concretas y contundentes” contra la corrupción y los casos de acoso sexual que han surgido en el seno del PSOE. Este, afirmó, será uno de los puntos que se trate en la reunión que mantendrá con Oriol Junqueras para valorar el cumplimiento de los acuerdos de la investidura. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó que el líder de los republicanos priorice una reunión con el presidente del Gobierno antes que conformar un frente independentista en el Congreso en beneficio de Catalunya.

El juez del caso Begoña Gómez pide “indagar” nuevos indicios

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Guardia Civil que le informe de si han aparecido “nuevos” indicios sobre el rescate de Air Europa para investigarlos dentro de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a resultas de una nueva denuncia formulada por un particular. Así consta en una providencia en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que actúa a raíz de una denuncia de un particular que pide personarse en el procedimiento y que afirma que existe información “sobre presuntas cuentas” de Gómez “que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa”.