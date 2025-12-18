Cerdán se presenta ante el Senado como una víctima de una “persecución inquisitorial”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exdirigente socialista Santos Cerdán negó ayer en el Senado tener ninguna vinculación con los delitos por los que es investigado en el caso Koldo y denunció una persecución en su contra con “conjeturas parciales convertidas en sentencia”, como “en la Inquisición”.

En su segunda comparecencia en la comisión parlamentaria del caso Koldo, casi veinte meses después de la primera y al mes de salir de prisión preventiva, afirmó que no iba a declarar sobre “hechos concretos” de la instrucción judicial, pero sí sobre “el contexto político”. No obstante, el que fuera secretario de Organización del PSOE hasta junio, acusado en el Tribunal Supremo por “sólidos” indicios de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, respondió luego a algunas preguntas relacionadas con la causa, como sobre Servinabar, de la que negó ser socios, o de otro investigado, Víctor de Aldama. El exdiputado defendió constantemente su “inocencia”, denunció la manipulación de los audios de Koldo García que motivaron su imputación y aseveró que “nadie está buscando la verdad”, ni en el Senado ni el Congreso ni en los medios de comunicación. Señaló que las acusaciones contra él son “conjeturas parciales convertidas en sentencia” para ser “lapidado en la plaza pública”. En este sentido, denunció que la negociación de la amnistía con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas supuso un “antes y un después” y sugirió que ese motivo precipitó su caída política y entrada en prisión, afirmando que varias organizaciones políticas le avisaron de que tuviera “cuidado”. Además, opinó que si no hubiera sido uno de los artífices del pacto, su caso “no habría explotado” como ocurrió.

Cerdán, que esta vez no estuvo arropado por miembros del PSOE como en su primera declaración, aseguró que era mejor “estar solo que mal acompañado” y negó que durante su etapa en Ferraz hubiera financiación ilegal en el partido, ni en la candidatura a las primarias de Pedro Sánchez para ser elegido por segunda vez secretario general, en las que, aseguró, no intercedió.

El exdirigente socialista también defendió que su mujer, Francisca Muñoz, “no tiene nada que ver” con el caso, negó haber participado en la adjudicación de concesiones públicas y aseveró que no tuvo relación nunca con la exmilitante socialista Leire Díez, detenida la semana pasada por presuntamente amañar contratos públicos.

El juez abre una pieza secreta sobre los pagos en efectivo del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada secreta con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado que investiga la rama del caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional ha incluido la información que el partido remitió el martes en un ‘pendrive’ en una pieza separada y ha acordado declararla secreta durante, al menos, un mes, un plazo que podrá ir prorrogando. Para acordar el secreto de la pieza, ha tenido en cuenta la “gravedad” de los hechos investigados, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando y el contenido de la documentación con “carácter reservado” que ha aportado el partido político, que afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del Partido Socialista.