Comisión Estado-Comunitat Valenciana un año después

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en Moncloa al nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El mandatario valenciano indicó que la reunión –la primera entre ambos líderes– no fue “satisfactoria” y que los “grandes problemas” de la región por la dana seguirán existiendo, dado que no hubo un compromiso de Sánchez para la obtención de medios para desalar agua y que el endeudamiento del Consell para hacer frente a las ayudas a los afectados y a la reconstrucción quede “en ayudas a fondo perdido”. Además, reclamó que las infraestructuras para prevenir inundaciones se tramiten por la vía de emergencia, al advertir que los episodios de lluvias intensas de los últimos días evidencian la lentitud de las actuaciones.

Pérez Llorca anunció la constitución de una comisión mixta de reconstrucción tras la dana, formada por el Gobierno central, el Consell valenciano, los pueblos afectados y probablemente la diputación de València. El jefe del Consell también hizo entrega de un documento con 100 reivindicaciones que recogen “necesidades” como mejoras en el sistema de financiación autonómica.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó en nombre del Ejecutivo que el encuentro fue “productivo” y subrayó que el Gobierno ha estado integrado en la coordinación desde el inicio de la emergencia. El ministro advirtió de que “tiende la mano” bajo las condiciones de “lealtad institucional y rendición de cuentas”, y recordó que “ocho de cada diez euros” destinados desde las administraciones públicas a la reconstrucción proceden del Gobierno central.

Declaración ante la jueza

Paralelamente, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez afirmó ante la jueza que se enteró de la primera víctima fallecida de la dana por el exjefe de Bomberos y no por la exconsellera Salomé Pradas. Además, explicó que debates en el Cecopi alargaron el envío del mensaje Es-Alert.