EEUU bloqueará a los petroleros que entren y salgan de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dado un paso más en la crisis con Venezuela al ordenar “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a EEUU.

El republicano anunció de esta forma el “bloqueo total”, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región. En su mensaje, Trump agregó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró que EEUU creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como “el mayor robo” de la historia estadounidense.

La semana pasada, el Comando Sur de los EEUU, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

Con esta situación, el precio del barril de crudo Brent rebotaba ayer más de un 2% para superar la barrera de los 60 dólares.

Maduro, por su parte, dijo que su país está “derrotando” lo que llamó “agresión multidimensional” de EEUU desde hace 25 semanas, en referencia al despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe.

En los cuatro meses de despliegue militar de EEUU, el chavismo ha configurado una estrategia en caso de agresión enfocada en resistir y agotar al enemigo, una respuesta popular inspirada en Vietnam, según el propio oficialismo.