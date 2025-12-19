Moncloa calcula que ha invertido un 52% más en Catalunya desde 2018

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno central en Catalunya, Carlos Prieto, defendió ayer que la inversión en Catalunya ha aumentado un 52% desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia, en 2018, y situó la cifra de inversión total durante estos siete años en los 177.197,6 millones de euros. Según detalló Prieto el incremento de la inversión en servicios públicos ha sido de 60.000 millones de euros y en transporte de más de 5.000 millones, una cantidad que supone un aumento del 21,5%, con respecto a los mandatos del PP. Por otro lado, destacó que Catalunya ha recibido 9.858 millones de los fondos europeos NextGeneration desde el 2021, con 178.000 beneficiarios, con cerca de mil millones destinados a infraestructuras. En el caso de la vivienda, Prieto señaló que el Ejecutivo ha invertido 1.531 millones a través de diferentes iniciativas y que el dinero destinado a transformación digital y función pública se ha incrementado un 3.000% con 1.724 millones. “Catalunya está mejor ahora que hace siete años”, insistió el delegado del Gobierno, quien remarcó que “la colaboración entre gobiernos y el diálogo” están dando “más frutos” que “la etapa de confrontación”. En esta línea, afirmó que de cara al 2026, el Gobierno transferirá casi 33.000 millones de euros a la Generalitat entre entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2024, un 6,6% más que en 2025.

Entre las inversiones realizadas en la demarcación de Lleida, Prieto destacó la realizada por Carreteras en los sistemas automáticos de regulación de velocidad en la AP-2 en Lleida (6,5 millones de euros) o los 36 millones invertidos en la mejora y modernización de la eficiencia energética de regadíos en el Canal de Aragón y la Comunitat de Regants de Pinyana en Vilanova del Segrià.

Paralelamente, Prieto detalló que la afiliación a la Seguridad Social en Catalunya está en cifras “récord”, con 3,88 millones de afiliados en noviembre, de los que medio millón son puestos de trabajo creado en los últimos años. Añadió que actualmente hay 485.000 ocupados más que en 2018, que los contratos indefinidos han subido un 144% frente a 2019 y que la subida del salario mínimo ha beneficiado a 326.000 personas.