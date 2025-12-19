Sánchez apuesta por seguir con Sumar, pero sin cambios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó ayer en Bruselas por continuar gobernando con Sumar “pese a las discrepancias” y concluyó que los únicos cambios en el Ejecutivo serán puntuales para sustituir ministros –como en el caso de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y de Educación, Pilar Alegría– que se presenten a elecciones autonómicas. Sánchez recordó que PSOE y Sumar son dos organizaciones políticas “diferentes y con una cultura diferente”, pero destacó que “hay muchas cosas que nos unen”, como la hoja de ruta de los “avances” implementados en los “siete años de mandato”.

De esta manera, Sánchez mantiene su distancia con las reclamaciones de cambios de Sumar, después de los últimos escándalos por corrupción en los casos Koldo y Leire Díez, y también la avalancha de denuncias por acoso sexual contra varios miembros del partido. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido en los últimos días una “remodelación” del Gobierno y ha advertido que para los socialistas “resistir” como el pasado verano “no será suficiente”.

Además, las secretarias de Organización tanto del PSOE como de Sumar tienen previsto reunirse hoy para abordar la continuidad de la legislatura, marcada por la ruptura de Junts y las voces críticas en ERC, PNV y Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, tachó de “paripé” el encuentro entre los dos socios mayoritarios de Gobierno. “El Ejecutivo ya está muerto”, aseguró ayer Belarra.

Auge de la extrema derecha

Paralelamente, Sánchez acusó al PP de ser responsable del auge de Vox, y se defendió de las críticas de Sumar, que apuntan que la “inacción” de los socialistas ayuda al crecimiento de la extrema derecha. El jefe del Ejecutivo cargó contra el “blanqueamiento” del PP sobre Vox y afirmó que en España no hay oposición política, sino una “absolutamente destructiva” que vota en contra de “políticas beneficiosas” para los ciudadanos.