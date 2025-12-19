Trump glorifica los logros de su mandato en su discurso a la nación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el miércoles todos los logros de su gestión un año después de llegar de nuevo al poder, “los mayores cambios positivos” de la historia del país norteamericano. Durante su discurso a la nación, extremadamente positivo, Trump aprovechó para cargar contra la inmigración y afirmó que en los últimos meses EEUU ha pasado “de lo peor a lo mejor” tras las deportaciones llevadas a cabo. “Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen”, remarcó.

El mandatario estadounidense destacó que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación”, aunque las encuestas muestran un creciente descontento con las políticas económicas de su Administración. El jefe republicano, además, anunció una reforma sanitaria para poner fin al programa Obamacare, que consideró “inasequible”, y afirmó que su plan da “dinero directamente a la gente para que puedan comprar su propio cuidado de salud”, aunque no dio más detalles. “Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras que se han enriquecido y el Partido Demócrata”, señaló Trump, que anunció fuertes restricciones a la atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años, que buscarían cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan estos tratamientos.

Asimismo, Trump prometió un nuevo programa para facilitar la vivienda asequible y anunció que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial”, que llamó “dividendo del guerrero” por valor de 1.776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.

Placas a expresidentes

Por otra parte, Trump colocó placas bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca, que ridiculizan a Joe Biden y Barack Obama. “El dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”, expone, mientras que describe a Obama como “una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos”. En el caso de Ronald Reagan, afirma que “ganó la guerra fría” y que era “fan de Trump”.

V

El Gobierno de Venezuela pidió el miércoles una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU después del anuncio de Estados Unidos del bloqueo de los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país sudamericano. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que un gobierno impuesto en el país “no duraría ni 47 horas” y acusó a EEUU de maniobrar para hacer de Caracas “una colonia”. “¿Guerra” Hemos dicho que no”, señaló el mandatario en una entrevista televisiva. Maduro, además, hizo un llamamiento a los militares colombianos para lograr una “unión perfecta” ante “todo el mal que nos trata de hacer el imperio estadounidense hoy”.

Por su parte, el Gobierno chino mostró su apoyo a Venezuela y a la “salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional”, y calificó las acciones de EEUU de “intimidación unilateral”.