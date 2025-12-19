Un centenar de desalojados en Badalona pasan la noche al raso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Casi un centenar de las personas que fueron desalojadas el miércoles del antiguo instituto B9 de Badalona pasaron la noche en una plaza que se encuentra delante del edificio desocupado, donde instalaron una decena de tiendas de campaña. Los desalojados, la mayoría inmigrantes subsaharianos, encendieron hogueras para combatir el frío nocturno junto a las pertenencias que pudieron recuperar tras el desalojo que efectuaron los Mossos d’Esquadra, que ayer permanecían en el lugar junto a efectivos de la Guardia Urbana con el objetivo de que el edificio no volviera a ser okupado por las personas que permanecen en los alrededores. El desalojo del antiguo instituto, por una orden judicial a instancias del ayuntamiento, que tiene previsto reconvertirlo en una comisaría, ha dejado en la calle alrededor de 400 personas, que se han quedado sin solución habitacional en pleno diciembre. Por ahora algo más de 60 de los más vulnerables habrían obtenido alguna solución de corto plazo y la Generalitat está haciendo gestiones para que se atienda al máximo número de personas, si bien recordó que en última instancia es “competencia municipal”.