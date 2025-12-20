Nuevo desalojo de los inmigrantes en Badalona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El futuro de los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona continúa siendo incierto. Después de horas de negociaciones con la Guardia Urbana, los cerca de cincuenta migrantes que acampaban en la plaza junto al B9 desmontaron ayer por la mañana las tiendas tras dos noches al raso para dar paso a los operarios de limpieza, aunque regresaron al lugar poco después con la prohibición de volver a instalar las tiendas. Una máquina excavadora derribó las barracas de autoconstrucción que ocupaban una parte del patio.

Paralelamente, dos relatores de la ONU condenaron el desalojo pese a las demandas de posponerlo hasta encontrar alternativas y cargaron contra el ayuntamiento de Badalona por negarse a ofrecerlas.