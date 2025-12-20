Sumar avisa al PSOE de que pone en riesgo la coalición si no hay cambios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La reunión celebrada ayer en el Congreso entre PSOE y los partidos de Sumar no sirvió para cerrar la crisis abierta en la coalición tras los casos de acoso sexual y corrupción que salpican a los socialistas y la tension entre los socios de la coalición continúan vivas. Durante el encuentro los de Yolanda Díaz avisaron de que si no hay un cambio de rumbo se pondrá en riesgo su acuerdo de investidura, mientras que los socialistas remarcaron lo que les une. La reunión, a la que no asistieron ministros, se produce después de que a principios de esta semana se reunieran el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Del encuentro entre ambos dirigentes no trascendieron detalles, más allá de que Sumar lo valoró como “útil”.

Pese a su descontento con la reunión, Sumar señaló que el PSOE “tiene la oportunidad de relanzar la legislatura en todos los frentes” e insistió en la necesidad de poner en marcha medidas contra la corrupción y de impulsar la agenda social. En este sentido, avisaron a Sánchez que si persisten en su “inmovilismo”, “bunkerizados en Ferraz y la Moncloa” y sin dar explicaciones a la ciudadanía peligrará la coalición. Sánchez, ya afirmó el pasado lunes que no tiene intención de remodelar su Consejo de Ministros durante su rueda de prensa de balance anual.

Con respecto a esa comparecencia en el Palacio de la Moncloa, la Junta Electoral Central (JEC) ha decidido abrir un expediente sancionador al presidente por saltarse la obligación legal de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral al lanzar varias críticas sobre el PP. Los populares lo habían denunciado al considerar que, en plena campaña electoral en Extremadura, el presidente del Gobierno había utilizado una comparecencia institucional para difundir “mensajes políticos partidistas, incumpliendo los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores electorales que consagra la legislación electoral y la doctrina de la JEC”. Entre otras cosas, Sánchez acusó a “la derecha y la ultraderecha” de frenar avances sociales donde gobiernan y les achacó “campañas de acoso personal”, “mentiras” y “fango” contra él.