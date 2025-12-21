Illa arenga a los socialistas y les pide seguir con “la cabeza alta”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, arengó ayer a los militantes socialistas, a quienes pidió “cabeza alta y confianza”: “Nos quieren con los brazos caídos, nos quieren rendidos. ¿Pero quién se han creído que son?”, señaló.

En la presentación de su informe político ante el consell nacional del PSC, en un contexto de dificultades para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, Illa dijo que “nada es inevitable” y llamó a plantar cara a quienes “quieren gobernar a toda costa”. “No somos perfectos ni pretendemos serlo ni fingimos serlo. Y esto nos engrandece. Miraos al espejo con la cabeza alta y confianza y deciros a vosotros mismos: soy socialista”.

El president catalán defendió que es momento de la acción y la movilización ante las políticas antieuropeas de los EEUU de Donald Trump y sus aliados en el viejo continente, a quienes definió como “quintacolumnistas de la extrema derecha”.

Illa reivindicó que en España las cosas “funcionan muy bien”, si bien admitió que “un país es mucho más que números”. Instó, en cualquier caso, a luchar contra la “deshumanización”. En el caso de la vivienda Illa cargó contra los especuladores diciendo que “si quieren una rentabilidad de dos cifras, que jueguen a la Bolsa, pero no especulen con el alquiler de una vivienda”.

Tras citar las redadas contra los inmigrantes en EEUU, retrocesos sociales que se registran en Hungría o Italia o el estado de la sanidad y el trato a las víctimas de la dictadura en la Comunidad de Madrid, el líder de los socialistas catalanes alertó: “Es ahora cuando debemos actuar, después puede ser demasiado tarde”.

Illa también reivindicó la acción de su Govern y fijó la mirada en 2026. Auguró que este deberá ser el año en el que se aplique de forma plena la amnistía, pendiente de los tribunales y que hasta la fecha no se ha concedido a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras.

También afirmó que se presentará un modelo de financiación para Catalunya “singular y solidario”, dos cosas que “no son incompatibles entre sí”. Dio por hecho que esta propuesta generará “mucho ruido”, independientemente de cuál sea el contenido.