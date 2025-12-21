Las entidades de Badalona logran acoger a varios desalojados del B9

Imagen de las tiendas en el campamento improvisado bajo un puente en Badalona. - GEMMA SÁNCHEZ/ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las entidades sociales agrupadas bajo la plataforma Badalona Acull instaron ayer a la Generalitat a implicarse en la situación que viven los desalojados del B9, que pasaron la tercera noche al raso y se refugiaron de la lluvia en un campamento improvisado bajo un puente de la C-31.

Por ahora, el departamento de Derechos Sociales junto con entidades sociales acordaron poner en marcha un dispositivo provisional de emergencia para atender a algunos de los desalojados.

Fuentes de la conselleria explicaron que se iba a hacer un cribado previo para determinar cuáles de los afectados están en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, insistió en que hará desmontar cualquier campamento en la ciudad.

En paralelo, Albiol criticó a los dos relatores de la ONU que condenaron el desalojo del B9 y que alertaron que puede ser una “grave violación” de los derechos humanos.

La situación de los desalojados se ha visto agravada por las lluvias, que ayer dejaron registros de 33,4 litros de Badalona.

Protecció Civil mantuvo ayer la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas en las comarcas de Barcelona y Girona (con posibilidad de chubascos de 20 litros en 30 minutos) y recomendó planificar los desplazamientos por carretera.

Por otra parte, la Guardia Civil recuperó dos cadáveres, que podrían ser de personas migrantes, en aguas próximas a la isla balear de Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en las Islas Baleares.