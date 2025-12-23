Los desalojados del B9 okupan un antiguo albergue

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Varios desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona han okupado el antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde mayo de 2024 por problemas de seguridad. Los afectados aprovecharon la fuerte vigilancia al B9 para entrar al edificio –algunos de ellos ya accedieron antes del desalojo– e informaron de la okupación a través de una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa. En el documento anunciaron que se han “protegido de la calle, el frío y la lluvia” y recordaron que son “más de 400 personas desalojadas la madrugada del miércoles y tiradas a la calle sin alternativa habitacional”. Además, denunciaron que no han recibido respuesta de la administración pese a los avisos por lluvias torrenciales.

El Govern ya había propuesto la reapertura del albergue como una de las alternativas para los desalojados. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, tenía previsto ayer reunirse con la consellera de Servicios Sociales, Mònica Martínez Bravo, para abordar la situación. Tanto Comuns como ERC exigieron al Govern dar “un paso valiente” para ofrecer respuesta a esta “crisis humanitaria evidente”, mientras que el ayuntamiento de Badalona afirmó que no cuenta con recursos municipales de emergencia en funcionamiento.

Por su parte, los Mossos y la Guardia Urbana no intervinieron en la okupación, pese a que mantienen una patrulla de vigilancia para evitar incursiones de personas no vinculadas a los afectados, después de las recientes protestas de varios vecinos de Badalona.

Continúan en la C-31

Paralelamente, decenas de desalojados mantienen las tiendas bajo la salida 210 de la C-31 en Badalona. Varias organizaciones instalaron una carpa para repartir agua, comida y productos de primera necesidad –ropa de abrigo o productos de higiene– en el espacio convertido en un campamento donde los afectados llevan desde el sábado a causa de la lluvia. García Albiol advirtió de que serán expulsados cuando mejore el tiempo.