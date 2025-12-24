Fiscalía insta a Badalona a aclarar si realojará a los exocupantes del B9

La Guardia Urbana de Badalona y los Mossos d’Esquadra impidieron una nueva okupación en la ciudad. - JORDI PUJOLAR/ACN

La Fiscalía de Barcelona pidió ayer al juzgado de Badalona que compruebe si el ayuntamiento de la ciudad, liderado por el alcalde Xavier García Albiol, ofrecerá alternativas para realojar a los exocupantes del antiguo instituto B9. Según avanzó 3CatInfo y confirmaron fuentes del Ministerio Público, se requiere al ayuntamiento de forma “urgente” para que informe de posibles deficiencias tras su desalojo para comprobar que se ha cumplido lo que establecía la interlocutoria que autorizaba el desalojo. Concretamente, en la resolución se hacía constar que, con carácter previo, el ayuntamiento debía adoptar las medidas adecuadas para las personas vulnerables que vivían en el B9, y de hecho, en el mismo auto se indicaba que el consistorio debía entregar un informe explicando cuáles eran las medidas que se habían adoptado.

Entretanto, las entidades y el Govern cerraron un acuerdo para reubicar a buena parte de los desalojados del instituto B9.

Ayer, estas entidades sociales, entre ellas Creu Roja, reubicaron ya a unas 82 personas en distintas localizaciones puestas a disposición por entidades y por la Generalitat, y suspendieron el dispositivo de emergencia en la parroquia Mare de Déu de Montserrat ante “la presión ejercida por algunos vecinos”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aseguraba horas antes que el Govern estaba trabajando con “discreción” para resolver la situación y hacía un llamamiento “a la serenidad y la calma”, especialmente a los vecinos de la ciudad.

Paralelamente, la Guardia Urbana de Badalona y los Mossos d’Esquadra desalojaron un antiguo instituto que había estado ocupado solo dos horas antes por media docena de personas.

El expresidente de la Generalitat y actual líder de Junts, Carles Puigdemont, criticó la actitud de Illa y de García Albiol por la situación desencadenada tras el desalojo, y aseguró que el “extremismo” no aporta soluciones a los conflictos.

En este contexto, reclamó la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat, que tumbó Podemos en el Congreso hace unos meses y que, aseguró, solucionaría esta situación porque impulsaría un “cambio de modelo.

Desde Madrid, la nueva portavoz del Gobierno español, la ministra de Inclusión Elma Saiz, afirmó que el alcalde de Badalona está haciendo un ejercicio de “racismo, xenofobia y deshumanización” con el desahucio de los migrantes que habían ocupado el instituto B9.